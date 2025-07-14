«Кулак им надо показать»: в Госдуме отреагировали на решение Трампа о поставках оружия Киеву

Слуцкий также прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа о России, назвав их скорее политическим маневром. Депутат отметил, что Трамп стремится сохранить баланс между «партией войны» и умеренными политиками на Западе. Вместе с тем парламентарий подчеркнул: для реального прогресса в урегулировании украинского кризиса Вашингтону следует «кулак показывать режиму Зеленского», а не оказывать давление на Россию. Слуцкий напомнил, что российская сторона неоднократно выражала готовность к завершению конфликта и все предложения Москвы по мирному урегулированию остаются в силе. По его словам, Россия ожидает согласования даты третьего раунда переговоров со стороны Киева.