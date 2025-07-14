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«Кулак им надо показать»: в Госдуме отреагировали на решение Трампа о поставках оружия Киеву

Возобновление ракетных поставок Украине со стороны США не приведет к серьезным изменениям в ходе спецоперации, однако станет шагом назад в процессе урегулирования конфликта. Об этом председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, подчеркнув, что для реального прогресса в переговорах Вашингтон должен показать Киеву кулак.

Слуцкий заявил, что Трамп должен показать кулак Зеленскому.

Возобновление ракетных поставок Украине со стороны США не приведет к серьезным изменениям в ходе спецоперации, однако станет шагом назад в процессе урегулирования конфликта. Об этом председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, подчеркнув, что для реального прогресса в переговорах Вашингтон должен показать Киеву кулак.

«Что касается идей о возобновлении ракетных поставок киевской хунте: это станет шагом назад, но не изменит кардинально ситуацию на фронте», — заявил Леонид Слуцкий, его слова передает РИА Новости. По его данным, цели СВО будут достигнуты при любом развитии событий, как путем переговоров, так и на поле боя.

Слуцкий также прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа о России, назвав их скорее политическим маневром. Депутат отметил, что Трамп стремится сохранить баланс между «партией войны» и умеренными политиками на Западе. Вместе с тем парламентарий подчеркнул: для реального прогресса в урегулировании украинского кризиса Вашингтону следует «кулак показывать режиму Зеленского», а не оказывать давление на Россию. Слуцкий напомнил, что российская сторона неоднократно выражала готовность к завершению конфликта и все предложения Москвы по мирному урегулированию остаются в силе. По его словам, Россия ожидает согласования даты третьего раунда переговоров со стороны Киева.

Ранее Трамп заявил, что «очень недоволен» Россией и готов ввести вторичные 100-процентные пошлины, если за 50 дней не будет достигнут прогресс по урегулированию конфликта. При этом он пообещал поставить 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину ближайшие дни, а также анонсировал новую помощь для ВСУ: НАТО может осуществить многомиллиардные закупки американского вооружения, в частности ракет, и передаст его Украине.

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