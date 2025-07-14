В Госдуме предположили, как изменятся отношения России и США после действий Трампа

Россия внимательно следит за действиями США и готова реагировать на любые недружественные шаги, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru. По его словам, решения Вашингтона, направленные против Москвы, неизбежно скажутся на отношениях между странами. Он отметил, что в США это прекрасно понимают.
Чепа напомнил, что Дональд Трамп громко заявлял о поставках систем ПВО на Украину, но речь шла лишь о ракетах, причём в незначительном количестве. По мнению депутата, такие заявления выглядят несерьёзно на фоне обещаний продолжать поддержку Киева.
Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, которое якобы может повлиять на развитие конфликта между Россией и Украиной.
Политолог Станислав Маркелов считает, что действия команды Трампа следуют трёхэтапной модели. Сначала они озвучивают громкие намерения, например, выражают недовольство Россией или её лидером. Затем через посредников появляются угрозы, вроде передачи замороженных активов Украине или поставок оружия. На третьем этапе команда Трампа анализирует реакцию и часто предпринимает шаги, противоположные первоначальным заявлениям. Этим специалист поделился с «Царьградом».
При этом экс-глава отдела Восточной Европы и Украины Совета нацбезопасности США Дэвид Шимер уточнил, что Трамп объявит о поставках военной помощи Украине, одобренной ещё при администрации Джо Байдена. Его слова приводит RT.