В Госдуме предположили, как изменятся отношения России и США после действий Трампа

Россия внимательно следит за действиями США и готова реагировать на любые недружественные шаги, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru. По его словам, решения Вашингтона, направленные против Москвы, неизбежно скажутся на отношениях между странами. Он отметил, что в США это прекрасно понимают.