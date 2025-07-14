В Кремле ответили Писториусу на заявление о готовности «убивать российских солдат»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности «убивать российских солдат» в случае конфликта с НАТО. Об этом сообщает РБК.
Песков в беседе с изданием отметил, что поверить в то, что такое может заявить министр обороны ФРГ, трудно.
При этом представитель Кремля добавил, что это, к сожалению, так.
«Германия снова становится опасной», — констатировал он.
Напомним, ранее Писториус заявил, что в случае нападения России на страны НАТО немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат».