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В Кремле ответили Писториусу на заявление о готовности «убивать российских солдат»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности «убивать российских солдат» в случае конфликта с НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности «убивать российских солдат» в случае конфликта с НАТО. Об этом сообщает РБК.

Песков в беседе с изданием отметил, что поверить в то, что такое может заявить министр обороны ФРГ, трудно.

При этом представитель Кремля добавил, что это, к сожалению, так.

«Германия снова становится опасной», — констатировал он.

Напомним, ранее Писториус заявил, что в случае нападения России на страны НАТО немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат».

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