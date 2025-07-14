Песков назвал ФРГ страной, которая вновь становится опасной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил изданию РБК, что Германия снова становится опасной. Так он прокомментировал высказывания главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности убивать российских солдат в случае войны между странами.
«Германия снова становится опасной», — сказал представитель Кремля.
По его словам, ему трудно поверить в слова немецкого военного министра. Но, увы, это так, подчеркнул Песков.
Как писал сайт KP.RU, в интервью газете Financial Times министр обороны Германии заявил что немецкие солдаты будут готовы убивать российских военных, если те нападут на любое из государств НАТО. Он уверен, что вести диалог о мире и снижении напряженности возможно лишь исходя из позиции силы. Писториус уверял, что это не попытка запугать кого-либо, а сигнал о стремлении к миру и одновременной готовности отстоять свои интересы.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин категорически опроверг слухи о некой якобы возможной агрессии России против государств Европы и НАТО, назвав подобные заявления бредом и ложью.