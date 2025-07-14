Песков назвал ФРГ страной, которая вновь становится опасной

Как писал сайт KP.RU, в интервью газете Financial Times министр обороны Германии заявил что немецкие солдаты будут готовы убивать российских военных, если те нападут на любое из государств НАТО. Он уверен, что вести диалог о мире и снижении напряженности возможно лишь исходя из позиции силы. Писториус уверял, что это не попытка запугать кого-либо, а сигнал о стремлении к миру и одновременной готовности отстоять свои интересы.