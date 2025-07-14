CNN узнал, какое оружие США передадут Украине через НАТО

Оружие будет поставляться Украине через НАТО: оно будет передаваться альянсу, а блок будет переправлять вооружения Киеву. Оплачивать эти поставки будут европейские страны. «Страны НАТО смогут направить свое оружие быстро на Украину, а США затем продадут свое оружие этим странам», — пояснял Рютте.