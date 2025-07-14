Сийярто: Венгрия не будет финансировать закупки оружия США для Киева

Будапешт не планирует выделять средства на покупку вооружений США для передачи Киеву. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.
«Венгерские деньги, венгерское вооружение и солдаты не будут направлены на Украину», — заявил он.
По словам Сийярто, Венгрия намерена и дальше придерживаться позиции невмешательства в конфликт на Украине. Политик подчеркнул, что возобновление поставок оружия со стороны США не подразумевает отказа Дональда Трампа от усилий по достижению мира.
«Никто не предпринял столько усилий для мира на Украине, как президент Трамп», — отметил Сийярто.
Ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступает против идеи ЕК отказаться от российского газа. Глава венгерского МИДа отметил, что предложение об отказе от газа из РФ нарушает законодательство ЕС.