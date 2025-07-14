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Американские СМИ назвали, что войдет в очередной пакет помощи Украине от стран Запада

Украина получит американское оружие на 10 миллиардов долларов в рамках первого пакета военной помощи, сообщает Axios со ссылкой на информированный источник.

Украина получит американское оружие на 10 миллиардов долларов в рамках первого пакета военной помощи, сообщает Axios со ссылкой на информированный источник. Согласно данным издания, США продадут вооружения союзникам по НАТО, однако конечным получателем станут украинские вооружённые силы. В перечень поставок войдут ракеты, системы противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

Этот шаг стал частью программы поддержки Украины, которую анонсировала администрация Дональда Трампа. Эксперты отмечают, что такие поставки критически важны для укрепления обороноспособности Украины.

Официальные комментарии от Белого дома и Пентагона пока не поступали, однако, по данным источников, первые партии вооружений могут быть отправлены в ближайшие недели. Ранее Киев неоднократно заявлял о необходимости усиления военной помощи, особенно в сфере ПВО и артиллерии.

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