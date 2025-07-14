Американские СМИ назвали, что войдет в очередной пакет помощи Украине от стран Запада

Официальные комментарии от Белого дома и Пентагона пока не поступали, однако, по данным источников, первые партии вооружений могут быть отправлены в ближайшие недели. Ранее Киев неоднократно заявлял о необходимости усиления военной помощи, особенно в сфере ПВО и артиллерии.