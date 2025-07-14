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Axios: США намерены продать НАТО оружие для Киева на $10 млрд

Источник раскрыл планы Вашингтона по поставкам вооружений Украине.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты Америки собираются продать странам НАТО вооружения примерно на 10 млрд долларов в рамках в рамках первой волны поставок оружия Киеву, пишет Axios, ссылаясь на источник, знакомый с планами Белого дома.

Телеканал CNN, ссылаясь на источник, знакомый с обсуждениями, рассказал, что в дополнение к ракетным батареям Patriot США могут продать странам Североатлантического альянса для передачи Киеву ракеты малой дальности, снаряды для гаубиц и ракеты средней дальности класса «воздух-воздух».

Ранее американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что Соединенные Штаты и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине.

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