Сотрудник МЧС России подорвался на снаряде ВСУ в Курской области

Мастер-спасатель (сапер) специализированного отряда по городе Севастополю Ришат Медиев погиб при разминировании Курской области. Об этом МЧС России сообщило в понедельник, 14 июля.
В ведомстве рассказали, что в приграничном регионе он работал в составе сводного пиротехнического отряда с апреля текущего года. Отмечается, что на его счету сотни обезвреженных взрывоопасных предметов.
«Он погиб, как настоящий герой, во имя мирной жизни: во время очередного боевого выезда сапер, к сожалению, подорвался на вражеском снаряде», — уточнили в МЧС России.
Также, сообщили в ведомстве, вместе с Ришатом Медиевым множественные ранения получил пиротехник сводного отряда Сергей Иванов — врачи борются за его жизнь.
Напомним, 11 июля в Туле при ликвидации последствий атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погиб 38-летний инструктор-пожарный.