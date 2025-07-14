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Сотрудник МЧС России подорвался на снаряде ВСУ в Курской области

Мастер-спасатель (сапер) специализированного отряда по городе Севастополю Ришат Медиев погиб при разминировании Курской области.

Мастер-спасатель (сапер) специализированного отряда по городе Севастополю Ришат Медиев погиб при разминировании Курской области. Об этом МЧС России сообщило в понедельник, 14 июля.

В ведомстве рассказали, что в приграничном регионе он работал в составе сводного пиротехнического отряда с апреля текущего года. Отмечается, что на его счету сотни обезвреженных взрывоопасных предметов.

«Он погиб, как настоящий герой, во имя мирной жизни: во время очередного боевого выезда сапер, к сожалению, подорвался на вражеском снаряде», — уточнили в МЧС России.

Также, сообщили в ведомстве, вместе с Ришатом Медиевым множественные ранения получил пиротехник сводного отряда Сергей Иванов — врачи борются за его жизнь.

Напомним, 11 июля в Туле при ликвидации последствий атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погиб 38-летний инструктор-пожарный.

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