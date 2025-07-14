Келлог обсудил с Зеленским поставки оружия в Украину

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cпецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что обсудил в Киеве с Зеленским план президента США Дональда Трампа по поставкам оружия Украине с помощью стран НАТО, сообщает РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будут платить за американское оружие. Впоследствии альянс будет поставлять его Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне. Согласно этому соглашению, Штаты «поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит полную стоимость этого оружия». В понедельник он сказал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а США восполнят их арсеналы новыми комплексами.
«В Киеве сегодня с Зеленским, чтобы обсудить знаковую сделку с НАТО президента США, которая ускорит прибытие лучшего американского оружия в Украину. Учитывая финансирование полностью союзниками, это ускоряет доставку, поддерживает оборону Украины, усиливает единство НАТО и подчеркивает его приверженность миру через силу», — написал Келлог в соцсети X.-0-