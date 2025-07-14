Ереван отмел возможность передачи контроля над Зангезурским коридором Вашингтону

Ереван не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над территорией Армении, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской Автономной Республикой. Об этом в интервью госагентству «Арменпресс» заявила пресс-секретарь премьер-министра республики Назели Багдасарян.
«Республика Армения не обсуждала и не обсуждает передачу в аутсорсинг управление своей суверенной территорией третьей стороне», — сказала она.
Багдасарян отметила, что никакая часть территории республики не может находиться вне территориальной целостности, суверенитета или юрисдикции Армении.
Как писал сайт KP.RU, 14 июля посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что Вашингтон готовы взять в управление Зангезурский коридор у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. По его словам, Армения и Азербайджан уже десять лет спорят из-за 32-х километров дороги.