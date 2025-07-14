Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в понедельник, 14 июля, назвала абракадаброй слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Москва отправила на переговоры с Украиной «какого-то историка», в то время как украинскую делегацию возглавлял министр обороны страны Рустем Умеров.
Она отметила, что ни одну проблему нельзя решить без знания истории — вместо этого она может только усугубиться.
— Этот «какой-то историк» — специалист по международным отношениям, ученый, государственный деятель Владимир Ростиславович Мединский. А «серьезную делегацию» с Украины возглавлял никогда не служивший в армии министр обороны Украины Умеров, который всю жизнь был менеджером в телефонной компании, — заявила Захарова.
По ее словам, безграмотность политиков НАТО уже привела к многочисленным жертвам мире, об этом она написала в своем Telegram-канале.
27 июня Владимир Мединский выразил готовность обсудить с Марком Рютте исторические вопросы, в частности Малороссию и войско Запорожское. Помощник президента России рассказал, что собирался отправить Рютте учебник по истории, но отказался от этого, поскольку, по его мнению, европейский политик все равно не станет его читать.