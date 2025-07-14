27 июня Владимир Мединский выразил готовность обсудить с Марком Рютте исторические вопросы, в частности Малороссию и войско Запорожское. Помощник президента России рассказал, что собирался отправить Рютте учебник по истории, но отказался от этого, поскольку, по его мнению, европейский политик все равно не станет его читать.