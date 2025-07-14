МИД назвал абракадаброй слова Рютте об «историке» на переговорах

По мнению Рютте, в составе российской делегации, которая принимала участие во встрече с украинской переговорной группой в Стамбуле, не было «серьезных людей». С критикой в отношении представителей России и лично Мединского генсек НАТО выступает не впервые. Помощник российского президента отмечал, что именно «хорошее образование» и «хорошее знание истории» помогают успешно вести переговоры. Он также предлагал отправить генсеку НАТО учебник по истории, чтобы тот прочитал: «в XII веке Украины не было».