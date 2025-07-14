США могут поставить странам-членам НАТО ракеты малой и средней дальности класса «воздух-воздух», а также снаряды для гаубиц, которые затем будут переданы Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Президент США Дональд Трамп 11 июля заявил, что страны НАТО будут оплачивать американское вооружение, которое альянс в дальнейшем передаст Украине. По его словам, соответствующее соглашение было достигнуто на июньском саммите НАТО.
Трамп также сообщил, что в будущие поставки военной помощи Украине войдут зенитные ракетные комплексы Patriot. Часть стран передаст Киеву уже имеющиеся у них системы, а США восполнят их арсеналы новыми установками.
По словам источника CNN, знакомого с ходом обсуждений, в дополнение к зенитным ракетным комплексам Patriot США также могут продать странам-членам НАТО ракеты малой дальности, снаряды для гаубиц и ракеты средней дальности класса «воздух-воздух». Эти вооружения впоследствии могут быть переданы Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые поставки оружия Украине рассматриваются Москвой как законные цели для поражения. В Министерстве иностранных дел РФ отмечали, что действия стран НАТО, продолжающих поставки вооружений Киеву, представляют собой «игру с огнем».
В Кремле указывали, что милитаризация Украины со стороны Запада мешает переговорам между Москвой и Киевом и оказывает деструктивное влияние на их перспективы.