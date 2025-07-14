Захарова поставила на место Рютте за попытку унизить Мединского

«Два пояснения к вышеприведённой абракадабре. Этот “какой-то историк” — специалист по международным отношениям, ученый, государственный деятель Владимир Ростиславович Мединский. А “серьезную делегацию” с Украины возглавлял никогда не служивший в армии министр обороны Украины Умеров, который всю жизнь был менеджером в телефонной компании. Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить», — заявила Захарова.