Дипломат: в условиях современных кризисов важны уважение гуманистических ценностей и возвращение к миру

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейная дата окончания Второй мировой войны и 80-летие достижения мира на европейском континенте имеют огромное значение в современных условиях. Это отметил поверенный в делах Франции в Беларуси Людовик Руайе на торжественном мероприятии по случаю Национального праздника — Дня взятия Бастилии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Первая половина этого года была особенно богата на события и памятные даты. Среди них особое место занимает окончание Второй мировой войны и 80-летие достижения мира на нашем европейском континенте. Во Франции, вспоминая этот период, мы говорим об освобождении. Наша свобода — это также жертвы и подвиги Красной армии. Эта страница не умаляется в нашей стране», — подчеркнул дипломат.
Людовик Руайе с сожалением обратил внимание на появление в современных условиях новых конфликтов на планете и продолжение уже существующих в различных регионах мира. «Спасение достигается через переговоры, через честный и искренний диалог, который должен позволить все начать заново. В окружающем нас мире, охваченном кризисом и переживающем глубокую трансформацию, я выражаю надежду на возвращение спокойствия везде, где бушует война, надежду на большее уважение к гуманистическим ценностям и надежду на обретение мудрости во благо народов — в Европе и во всем мире», — отметил глава французской дипломатической миссии в Беларуси.
Дипломат рассказал также о реализуемых в Беларуси французских культурных проектах, которые способствуют искреннему диалогу. «Да здравствует дружба между французским и белорусским народами», — резюмировал глава дипломатической миссии. -0-