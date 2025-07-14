Дипломат: в условиях современных кризисов важны уважение гуманистических ценностей и возвращение к миру

Людовик Руайе с сожалением обратил внимание на появление в современных условиях новых конфликтов на планете и продолжение уже существующих в различных регионах мира. «Спасение достигается через переговоры, через честный и искренний диалог, который должен позволить все начать заново. В окружающем нас мире, охваченном кризисом и переживающем глубокую трансформацию, я выражаю надежду на возвращение спокойствия везде, где бушует война, надежду на большее уважение к гуманистическим ценностям и надежду на обретение мудрости во благо народов — в Европе и во всем мире», — отметил глава французской дипломатической миссии в Беларуси.