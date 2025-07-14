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Захарова опровергла слова Рютте о Мединском, назвав их абракадаброй

Марк Рютте заявил, что Россия во главе своей делегации отправила на переговоры с Украиной в Стамбуле историка, что, по его словам, «несерьезно».

Источник: Аргументы и факты

Слова генсека НАТО Марка Рютте о главе делегации РФ в Стамбуле Владимире Мединском являются «абракадаброй». Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытку главы НАТО унизить помощника российского президента, соответствующий пост дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

«Два пояснения к этой абракадабре: 1. Этот “какой-то историк” является специалистом в сфере международных отношений, ученый, госдеятель Владимир Ростиславович Мединский (…). 2. Без знания истории не получится решить ни одну проблему. Безграмотность представителей НАТО уже привела к большому числу жертв по всему миру», — подчеркнула Захарова.

Также дипломат отметила, что «серьезную делегацию», как считает Рютте, возглавил глава минобороны Украины Рустем Умеров, который «не служил в армии и всю жизнь трудился в качестве менеджера в телефонной компании».

Напомним, ранее Марк Рютте заявил, что Россия во главе своей делегации отправила на переговоры с Украиной в Стамбуле историка, что, по его словам, «несерьезно».

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