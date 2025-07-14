Политолог Суздальцев кратко изложил суть «важного» заявления Трампа о России

Политолог подчеркнул, что на мероприятии заявления Трампа были скорее ситуативными. По оценке эксперта, президент США не стал объявлять о новых мерах против России и ограничился лишь снятием вопроса о 500% пошлинах для нефтяных партнеров России. Кроме того, Трамп предложил сторонам конфликта новый срок — 50 дней для достижения договоренностей между Россией и Украиной, однако не проявил настойчивости в этом вопросе. «И ничего определенного он не говорит, то есть как мы ожидали жесткое заявление, … он не говорил, оно не произошло», — подчеркнул Суздальцев.