Политолог Суздальцев кратко изложил суть «важного» заявления Трампа о России

Заявления Трампа были очень системными, считает политолог Андрей Суздальцев.
Президент США Дональд Трамп не сделал никакого важного заявления по России на сегодняшней конференции, которое он анонсировал на прошлой неделе. Об этом URA.RU сообщил политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
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«Они (заявления — прим. URA.RU) оказались очень системными. То есть он (Трамп — прим. URA.RU) ведь не выступил, как положено главе государства, который поднимается к трибуне и говорит конкретные какие-то свои планы или действия», — отметил Суздальцев в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Политолог подчеркнул, что на мероприятии заявления Трампа были скорее ситуативными. По оценке эксперта, президент США не стал объявлять о новых мерах против России и ограничился лишь снятием вопроса о 500% пошлинах для нефтяных партнеров России. Кроме того, Трамп предложил сторонам конфликта новый срок — 50 дней для достижения договоренностей между Россией и Украиной, однако не проявил настойчивости в этом вопросе. «И ничего определенного он не говорит, то есть как мы ожидали жесткое заявление, … он не говорил, оно не произошло», — подчеркнул Суздальцев.
Ранее в понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести дополнительные импортные пошлины в размере 100% на товары из России, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс в разрешении конфликта на Украине. Как отметил американский лидер, эти меры могут быть реализованы, если соответствующее соглашение по Украине не будет заключено в течение 50 дней.