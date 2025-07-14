Зеленский решил сменить министра обороны Украины

О том, что Зеленский намерен назначить Шмыгаля министром обороны Украины ранее писали «РБК-Украина» и «Суспiльне». Эти же издания сообщали о готовящемся назначении Свириденко на пост премьера. Умеров, по их информации, должен уехать послом в США после отставки.