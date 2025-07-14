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Зеленский решил сменить министра обороны Украины

Занимающий сейчас пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль возглавит Минобороны Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Источник: Reuters

«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен позициям министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности», — написал Зеленский. Он призвал депутатов Верховной раады поддержать кандидатуру Шмыгаля.

Сейчас пост главы Минобороны занимает Рустем Умеров.

На место Шмыгаля Зеленский ранее предложил назначить первого вице-премьера Юлию Свириденко.

О том, что Зеленский намерен назначить Шмыгаля министром обороны Украины ранее писали «РБК-Украина» и «Суспiльне». Эти же издания сообщали о готовящемся назначении Свириденко на пост премьера. Умеров, по их информации, должен уехать послом в США после отставки.

Шмыгаль занимает пост премьера Украины с марта 2020 года. Умеров руководит Минобороны страны с сентября 2023-го.

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