Турция не знает о планах США контролировать Зангезурский коридор

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что им ничего неизвестно о намерении Вашингтона контролировать Зангезурский коридор в Армении. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
«Мы не в курсе этого, поэтому ничего не можем комментировать», — заявили агентству.
Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян немногим ранее заявила, что Ереван не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над территорией Армении, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской Автономной Республикой. По ее словам, никакая часть территории республики не может находиться вне территориальной целостности, суверенитета или юрисдикции Армении.
Напомним, что этот переполох наделало заявление посла США в Турции, спецпредставителя президента Дональда Трампа по Сирии Томаса Баррака. Дипломат утверждал, что Вашингтон готов взять управление Зангезурским коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана.