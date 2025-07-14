Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турция не знает о планах США контролировать Зангезурский коридор

В Анкаре ничего неизвестно о намерениях США по управлению Зангезурским коридором.

Источник: Комсомольская правда

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что им ничего неизвестно о намерении Вашингтона контролировать Зангезурский коридор в Армении. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

«Мы не в курсе этого, поэтому ничего не можем комментировать», — заявили агентству.

Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян немногим ранее заявила, что Ереван не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над территорией Армении, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской Автономной Республикой. По ее словам, никакая часть территории республики не может находиться вне территориальной целостности, суверенитета или юрисдикции Армении.

Напомним, что этот переполох наделало заявление посла США в Турции, спецпредставителя президента Дональда Трампа по Сирии Томаса Баррака. Дипломат утверждал, что Вашингтон готов взять управление Зангезурским коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше