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Спецпосланник президента США высказался по поводу военной помощи Украине

Спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог обсудит в Киеве для обсуждения с Владимиром Зеленским нового плана США по военным поставкам.

ВСпецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог обсудит в Киеве с Владимиром Зеленским новый план США по военным поставкам. В своем заявлении в соцсетях Келлог отметил, что стороны рассмотрят «историческое соглашение Трампа с НАТО», направленное на ускорение передачи Украине современных американских вооружений.

«Это соглашение полностью финансируется союзниками и позволит оперативно усилить оборону Украины, — подчеркнул представитель Трампа. — Оно не только укрепит единство НАТО, но и продемонстрирует приверженность альянса миру через силу».

Данная инициатива может стать важным шагом в изменении логики поддержки Киева, перекладывая часть финансового бремени на европейских партнёров. В Аналитики предполагают, что новый подход может также повлиять на динамику переговоров по дальнейшей военной помощи.

Пока официальные детали соглашения не раскрываются, но его реализация способна существенно изменить баланс поставок оружия в регионе.

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