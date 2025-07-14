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В Грузии пройдут многонациональные учения НАТО

ТБИЛИСИ, 14 июл — РИА Новости. Многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025 («Проворный дух 2025») пройдут в Грузии с 25 июля по 6 августа, сообщает министерство обороны страны.

Источник: AP 2024

«С 25 июля по 6 августа в Грузии пройдут многонациональные международные учения Agile Spirit 2025. Грузия примет учения в 12-й раз. Agile Spirit 2025 направлен на повышение уровня боеготовности сил обороны стран-участников, укрепление взаимодействия и оперативных возможностей», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, основными составляющими учений будут командно-штабная часть, грузино-американский тактический конвой на участке дороги Сенаки-Вазиани, комбинированные тренировки со стрельбой, совместные действия сил специальных операций и проверка Центра боевой подготовки сил обороны Грузии.

Минобороны сообщает, что Agile Spirit 2025 пройдут в Грузии и Турции. Учения, запланированные в Грузии, будут проводиться совместно с западным командованием сил обороны Грузии и Национальной гвардией американского штата Джорджия, в них примут участие военнослужащие из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. Представители вооруженных сил Армении и Японии будут присутствовать в качестве наблюдателей.

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