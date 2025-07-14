В Грузии пройдут многонациональные учения НАТО

Минобороны сообщает, что Agile Spirit 2025 пройдут в Грузии и Турции. Учения, запланированные в Грузии, будут проводиться совместно с западным командованием сил обороны Грузии и Национальной гвардией американского штата Джорджия, в них примут участие военнослужащие из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. Представители вооруженных сил Армении и Японии будут присутствовать в качестве наблюдателей.