Зеленский нелепо оправдал смену министра обороны Украины: Киев выдал шаблон

На тему смены министра обороны Украины Зеленский заговорил вечером в понедельник, 14 июля. Тогда он подчеркнул, что действительно хочет видеть Шмыгаля на данном посту. Правда, оправдать внезапное назначение так и не смог. Лишь подчеркнул, что рассчитывает на его «колоссальный опыт».