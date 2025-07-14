Зеленский нелепо оправдал смену министра обороны Украины: Киев выдал шаблон

Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил собственное желание видеть действующего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на посту главы Минобороны страны. С соответствующим заявлением украинский политик выступил во время вечернего обращения. Оно опубликовано в его личном Telegram-канале.
На тему смены министра обороны Украины Зеленский заговорил вечером в понедельник, 14 июля. Тогда он подчеркнул, что действительно хочет видеть Шмыгаля на данном посту. Правда, оправдать внезапное назначение так и не смог. Лишь подчеркнул, что рассчитывает на его «колоссальный опыт».
«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен позициям министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности», — сказал Зеленский.