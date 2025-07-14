Трамп назвал разговоры с Путиным очень приятными, но есть нюанс

«Я с ним много говорю о том, что это нужно уладить. Я кладу трубку, говорю: “Это был приятный разговор”. А потом снова летят ракеты на Киев или другой город… Разговоры не имеют значения. Разговор всегда очень приятный, а потом снова в ту же ночь летят ракеты», — сказал президент США журналистам.
Ранее Трамп высказал мнение, что экономика России имеет большой потенциал для торговли и сотрудничества. Он заявил, что РФ — отличная страна для подобных проектов, если бы направляла свои ресурсы не на войну, а на созидательные цели. Трамп отметил, что у России колоссальный потенциал для роста.