Ультиматум Трампа: президент США дал России новый срок для заключения мира с Украиной

Трамп — как и обещал — выступил в понедельник, 14 июля, по поводу России. Американский президент объявил о новом плане отправки оружия на Украину и дал Москве новый срок для заключения мира с Киевом. Итак, что же наговорил хозяин Белого дома?
Когда президент Дональд Трамп победил на прошлогодних выборах, европейские чиновники быстро начали обсуждать, как сохранить поставки американского оружия на Украину при новом лидере США, который поклялся прекратить американскую поддержку, напоминает CNN. Восемь месяцев спустя стали видны результаты этого плана, и у Трампа появилась новая идея — продавать американское оружие европейским странам, которые затем передадут его Киеву.
Президент Соединенных Штатов объявил об этом плане во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в понедельник. Глава Белого дома также установил новый крайний срок для угрожающих России торговых последствий, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной.
«Мы собираемся ввести очень жесткие тарифы, если не заключим сделку в течение 50 дней, — грозит Трамп. — Тарифы на уровне около 100% вы бы назвали их вторичными тарифами. Вы знаете, что это значит».
Представитель Белого дома пояснил CNN, что когда президент говорил о «вторичных тарифах», он имел в виду 100%-ные пошлины для России и вторичные санкции в отношении других стран, которые покупают российскую нефть.
Трамп пригрозил России 100-процентными пошлинами, комментирует угроззы американского президента The New York Times: «Но Россия продает Соединенным Штатам очень мало, менее 5 миллиардов долларов в 2023 году, и еще меньшие объемы с тех пор, так что тарифы мало что изменят для России». Издание продолжает: «Санкции, которые наказывают российский энергетический сектор и его потребителей, как это предусмотрено в предложенном Сенатом законопроекте, нанесут Москве гораздо больший ущерб. Трамп также пообещал применить к таким клиентам “вторичные санкции”, но не уточнил, что именно он имел в виду».
Что касается вооружений, то в дополнение к ракетным батареям Patriot — главному пункту в списке пожеланий Киева, который, как заявил Трамп в воскресенье, имеет жизненно важное значение для обороноспособности Украины, — США могли бы также продавать ракеты малой дальности, гаубичные снаряды и ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности членам НАТО, что позволило бы затем передать эти вооружения Украину, рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения.
По словам официальных лиц, за решением Трампа по вооружениям стоит множество причин. Продавая оружие европейским странам, а не передавая его самой Украине, Трамп надеется оградить себя от политической критики за то, что он отказывается от предвыборного обещания уменьшить роль США в украинском конфликте, отмечает CNN.
Трамп также ожидает неожиданной финансовой выгоды: каждый ракетный комплекс Patriot стоит примерно 1 миллиард долларов, и он уже рекламировал прибыль для США в рамках этой схемы.
Американские официальные лица также отметили, что было бы быстрее доставить системы Patriot в Украину, если бы они уже находились в Европе, а не перевозить их из Соединенных Штатов или производить новые на американском заводе.
И, по крайней мере, по мнению некоторых официальных лиц США, предоставление Украине новых вооружений может послужить сигналом для Москвы о том, что Трамп серьезно относится к своему разочарованию в российском президенте Владимире Путине, констатирует CNN.
Этот план серьезно обсуждался на саммите НАТО в Гааге в прошлом месяце, где Трамп встретился с европейскими лидерами и Зеленским для переговоров, которые знакомые с ситуацией источники назвали «на удивление продуктивными».
Но на самом деле это произошло несколькими месяцами ранее, после победы Трампа на прошлогодних выборах, которые поставили поддержку Киева со стороны США под новые сомнения, отмечает CNN. Европейские чиновники на этом этапе начали обдумывать способ, позволяющий продолжать оказывать военную поддержку Украине, даже если Трамп откажется от роли Вашингтона, как он обещал в качестве кандидата.
В течение последних двух недель официальные лица в США и Европе работали над деталями того, как будет действовать этот план. НАТО само не отправляет оружие на Украину, а скорее выступает в качестве координационного центра, координирующего поставки из отдельных стран.
Механизм передачи оружия мог бы включать в себя передачу европейскими странами оружия, уже закупленного в Соединенных Штатах, и пополнение его новыми закупками. Или они могли бы приобрести новое американское оружие для немедленной передачи Украине.
Среди стран, которые уже готовы принять участие, выделяются Германия и Норвегия. Официальные лица заявили, что, скорее всего, к ним присоединятся еще по меньшей мере четыре страны.
На прошлой неделе Трамп разговаривал с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, и немец сказал во время телефонного разговора, что он надеется, что США поставят системы в Германию, чтобы их можно было передать Украине, сообщил человек, знакомый с ходом телефонного разговора.
В четверг Трамп также поговорил с Рютте, чтобы обсудить инициативу и наметить планы визита генерального секретаря в Белый дом в понедельник. Позже Рютте побеседовал с высшими военными чинами США, включая министра обороны Пита Хегсета и генерала Дж. Дэну Кейну, председателю Объединенного комитета начальников штабов, предстоит еще более углубиться в детали этого плана. В ходе этого телефонного разговора Рютте сказал, что он получил несколько сообщений о заинтересованности от европейских стран, желающих присоединиться к нему, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Украина заявила, что ей необходимо 10 новых систем Patriot для защиты от усиливающегося применения Россией ракет и беспилотников.
По словам американского чиновника, на встрече НАТО в Нидерландах в прошлом месяце Зеленский представил Трампу и другим лидерам список вооружений, которые, по его словам, необходимы его стране. Трамп подписал некоторые пункты.