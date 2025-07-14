Ультиматум Трампа: президент США дал России новый срок для заключения мира с Украиной

Трамп пригрозил России 100-процентными пошлинами, комментирует угроззы американского президента The New York Times: «Но Россия продает Соединенным Штатам очень мало, менее 5 миллиардов долларов в 2023 году, и еще меньшие объемы с тех пор, так что тарифы мало что изменят для России». Издание продолжает: «Санкции, которые наказывают российский энергетический сектор и его потребителей, как это предусмотрено в предложенном Сенатом законопроекте, нанесут Москве гораздо больший ущерб. Трамп также пообещал применить к таким клиентам “вторичные санкции”, но не уточнил, что именно он имел в виду».