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Климов призвал спокойно реагировать на угрозы Трампа ввести пошлины против России

Слова Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин против России и ее партнеров не должны вызывать паники, заявил сенатор Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру». По его мнению, в Вашингтоне понимают, что такие меры носят обоюдоострый характер.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее президент США пообещал применить новые пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Климов напомнил, что Россия — ядерная держава, сравнимая по мощи с США, и поэтому силовое давление в ее отношении ограничено.

Он понимает, что все эти инструменты против России обоюдоострые для США. Он много раз в сердцах говорил, что его принуждают уходить от нейтралитета с Россией, при этом санкции стоят многие миллиарды для самой Америки. Так что здесь я пока спокойно ко всему этому отношусь. Мы, в отличие от очень многих государств, действительно постепенно добиваемся самодостаточности.

Андрей Климов
сенатор

Вместе с тем Климов не исключил, что заявления Трампа могут перейти в практическую плоскость, однако подчеркнул, что в России есть достаточный кадровый потенциал в различных сферах для своевременного реагирования с учетом интересов страны.

Ранее, 2 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия адаптировалась к внешнему давлению. По ее словам, на Западе «бесконечно штампуются какие-то меры», ограничения, идет постоянный поток принятия мер против Москвы.

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