Климов призвал спокойно реагировать на угрозы Трампа ввести пошлины против России

Он понимает, что все эти инструменты против России обоюдоострые для США. Он много раз в сердцах говорил, что его принуждают уходить от нейтралитета с Россией, при этом санкции стоят многие миллиарды для самой Америки. Так что здесь я пока спокойно ко всему этому отношусь. Мы, в отличие от очень многих государств, действительно постепенно добиваемся самодостаточности.