Климов призвал спокойно реагировать на угрозы Трампа ввести пошлины против России

Ранее президент США пообещал применить новые пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.
Климов напомнил, что Россия — ядерная держава, сравнимая по мощи с США, и поэтому силовое давление в ее отношении ограничено.
Он понимает, что все эти инструменты против России обоюдоострые для США. Он много раз в сердцах говорил, что его принуждают уходить от нейтралитета с Россией, при этом санкции стоят многие миллиарды для самой Америки. Так что здесь я пока спокойно ко всему этому отношусь. Мы, в отличие от очень многих государств, действительно постепенно добиваемся самодостаточности.
Вместе с тем Климов не исключил, что заявления Трампа могут перейти в практическую плоскость, однако подчеркнул, что в России есть достаточный кадровый потенциал в различных сферах для своевременного реагирования с учетом интересов страны.
Ранее, 2 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия адаптировалась к внешнему давлению. По ее словам, на Западе «бесконечно штампуются какие-то меры», ограничения, идет постоянный поток принятия мер против Москвы.