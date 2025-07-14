Трамп: США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву за счет стран Европы

Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot, — однако платить за них будут страны ЕС. Что сказал Трамп и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».