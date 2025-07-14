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Зеленский назвал имя нового министра обороны Украины

Владимир Зеленский предложил сменить министра обороны Украины Рустема Умерова.

Владимир Зеленский предложил сменить министра обороны Украины Рустема Умерова. По словам главы киевского режима, должность займет нынешний премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом Зеленский высказался в понедельник, 14 июля.

Зеленский отметил, что у Шмыгаля есть колоссальный опыт, который пригодится на посту министра обороны.

По словам украинского лидера, максимальные ресурсы страны, максимальные задачи и большая ответственность сосредоточены сейчас именно в этой сфере.

Также Зеленский добавил, что первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко получит пост премьер-министра.