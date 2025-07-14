Зеленский назвал имя нового министра обороны Украины

Владимир Зеленский предложил сменить министра обороны Украины Рустема Умерова. По словам главы киевского режима, должность займет нынешний премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом Зеленский высказался в понедельник, 14 июля.
Зеленский отметил, что у Шмыгаля есть колоссальный опыт, который пригодится на посту министра обороны.
По словам украинского лидера, максимальные ресурсы страны, максимальные задачи и большая ответственность сосредоточены сейчас именно в этой сфере.
Также Зеленский добавил, что первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко получит пост премьер-министра.