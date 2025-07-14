Трамп не ответил, как далеко готов зайти при эскалации на Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме отказался отвечать на вопрос, насколько далеко он готов зайти в случае обострения ситуации на Украине. Его слова приводит ТАСС.
«Даже не задавайте мне такие вопросы», — заявил глава Белого дома.
При этом Трамп подчеркнул, что выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.
Ранее он сообщил, что США и Евросоюз достигли соглашения о поставках вооружения Украине: американская сторона займется производством, а европейские страны — оплатой. Координировать поставки будут НАТО и постоянный представитель США при альянсе Мэтью Уитакер.
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