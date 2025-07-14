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Трамп рассказал о сделке по поставкам оружия Украине с ЕС

США и Европейский Союз договорились о поставках оружия для Украины. Президент Штатов Дональд Трамп сообщил, что это соглашение было достигнуто сегодня, 14 июля, во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Сегодня мы заключили сделку, по которой будем отправлять им оружие, а они будут платить за него», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поставки оружия и военной техники из США на Украину уже происходят и будут продолжаться. Он заявил, что поставки оружия на Украину являются бизнесом, и их суть не меняется независимо от схемы.

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