Трамп рассказал о сделке по поставкам оружия Украине с ЕС

«Сегодня мы заключили сделку, по которой будем отправлять им оружие, а они будут платить за него», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поставки оружия и военной техники из США на Украину уже происходят и будут продолжаться. Он заявил, что поставки оружия на Украину являются бизнесом, и их суть не меняется независимо от схемы.
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