Трамп рассказал о сделке по поставкам оружия Украине с ЕС

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поставки оружия и военной техники из США на Украину уже происходят и будут продолжаться. Он заявил, что поставки оружия на Украину являются бизнесом, и их суть не меняется независимо от схемы.