В Польше намерены провести референдум по вопросу нелегальной миграции

Партия инициировала сбор подписей за проведение референдума по отказу от принудительного приема нелегальных мигрантов в соответствии новым пактом Европейского союза. Председатель ПиС Ярослав Качиньский заявил, что референдум необходим, так как народ имеет право высказаться. Инициатива уже собрала более полумиллиона подписей. Сбор подписей, по его словам, еще не завершен.