В Польше намерены провести референдум по вопросу нелегальной миграции

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская оппозиционная партия «Право и справедливость» (ПиС) намерена провести референдум по вопросу нелегальной миграции. Об этом сообщает PAP.
Партия инициировала сбор подписей за проведение референдума по отказу от принудительного приема нелегальных мигрантов в соответствии новым пактом Европейского союза. Председатель ПиС Ярослав Качиньский заявил, что референдум необходим, так как народ имеет право высказаться. Инициатива уже собрала более полумиллиона подписей. Сбор подписей, по его словам, еще не завершен.
Бывший министр национальной обороны Польши, а ныне глава фракции ПиС Мариуш Блащак в свою очередь призвал к более активному участию в процессе сбора подписей, «чтобы остановить угрозу, связанную с миграционным пактом». По словам Блащака, вынесенный на референдум вопрос должен звучать следующим образом: «Вы поддерживаете отказ от принудительного приема нелегальных мигрантов, который представляет собой риск снижения личной и экономической безопасности?».
«Все, что мы видим сегодня на нашей западной границе, лишь прелюдия к тому, что может произойти, если миграционный пакт не будет отклонен», — заявил лидер парламентской фракции ПиС.
Кроме того, согласно данным соцопроса SW Research, проведенного для rp.pl, более 70% поляков хотели бы принять участие в референдуме по вопросу нелегальной миграции. Однозначно воздержались бы от участия в голосовании лишь 7,4% опрошенных граждан.
Польская партия «Конфедерация» в свою очередь заявила, что в предстоящие выходные планирует организовать антимигрантские акции протеста по всей стране. «Мы должны остановить любую миграцию — легальную, нелегальную или массовую», — заявил в депутат Европарламента от этой партии Томаш Бучек.
1 июля премьер Польши Дональд Туск объявил о решении ввести с 7 июля временный контроль на границах с Германией и Литвой сроком на 30 дней с возможностью последующего продления. Помимо борьбы с нелегальной миграцией Варшава таким образом ответила на аналогичный контроль со стороны Германии, который был введен осенью 2024 года.
По мнению польской оппозиции, решение Туска было принято «не в соответствии с его твердыми убеждениями». Вероятнее всего, премьер может снова изменить свое мнение под влиянием Брюсселя и одобрить принятие мигрантов в соответствии с новым пактом.