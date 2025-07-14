Депутат Журавлев: Пошлины в 100% против РФ ударят по экономике США

Пошлины против России в размере 100%, которыми стране пригрозил президент США Дональд Трамп, могут негативно сказаться именно на американской экономике. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.
«Спешу разочаровать американского президента из России Соединенные Штаты получают необходимые им уран, титан, палладий, и их подорожание скажется прежде всего не на нашей, а как раз на их экономике», — заявил он в беседе с изданием Газета.ru.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп выдвинул России ультиматум по Украине. Глава Белого дома заявил, что США введут импортные пошлины в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не достигнут договоренностей по украинскому кризису в течение 50 дней.