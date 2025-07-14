Зеленский едва не довел Трампа до импичмента: президента США подкосил один звонок

Президент США Дональд Трамп признался, что в 2019 году ему едва не объявили импичмент из-за звонка Владимиру Зеленскому. С соответствующим заявлением американский лидер выступил во время общения с журналистами в Белом доме.
Как заявил Трамп, связаться с Зеленским после его победы на президентских выборах на Украине в 2019 году его уговорил тогдашний министр энергетики США Рик Перри. Более того, он даже предлагал подобное порядка десяти раз.
«Потому что они хотели заниматься бизнесом в сфере нефти и газа. Черт его знает, чего они хотели», — сказал Трамп.
В итоге, американского лидера все же уговорили. По словам Трампа, диалог получился коротким. Он просто поздравил Зеленского с победой и положил трубку. Однако даже такое развитие событий вызвало последствия.
«Вот и все. Мне предъявили обвинения за телефонный звонок», — заявил президент США.
Он также добавил, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы на выборах на Украине в 2019 году «не было махинаций». Каких именно — американский лидер уточнять не стал. Зато подчеркнул, что считает Рика Перри не самым умным человеком.
«Спасибо, Рик, за потрясающее предложение! Мне предъявили обвинения из-за твоего несчастного звонка», — иронично обратился Трамп к бывшему министру энергетики США.
Немногим ранее американский лидер высказался о главе России Владимире Путине. Он заявил, что считает его крутым парнем. По словам Трампа, данный факт доказан годами. Тогда же глава Белого дома дал оценку своим разговорам с российским коллегой. Трамп подчеркнул, что беседы всегда крайне приятные.