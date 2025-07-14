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В Польше указали на нерациональное использование Украиной систем Patriot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нерационально отнеслись к применению ракет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, в связи с чем теперь полностью зависят от поставок США. Об этом в понедельник, 14 июля, заявил портал Wirtualna Polska.

Источник: Reuters

«Украинцы с самого начали использовали Patriot, используя больше ракет, чем можно было бы исходя из ситуации», — приводит портал главного редактора ежемесячника Wojsko i Technika Анджея Кинского.

В издании также отметили, что в результате Украина обречена зависеть от расположения США и «переменчивой политики» американского лидера Дональда Трампа, для которого проблемы Европы являются далеко не такими приоритетными, как «Тайвань, Израиль и общая ситуация на Ближнем Востоке».

8 июля газета The Guardian сообщила, что у США осталось 25% запасов противоракет для Patriot, после того как в последние месяцы были полностью израсходованы накопленные боеприпасы на Ближнем Востоке. Уточняется, что это может поставить под угрозу потенциальные военные операции США.

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