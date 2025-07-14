В Польше указали на нерациональное использование Украиной систем Patriot

В издании также отметили, что в результате Украина обречена зависеть от расположения США и «переменчивой политики» американского лидера Дональда Трампа, для которого проблемы Европы являются далеко не такими приоритетными, как «Тайвань, Израиль и общая ситуация на Ближнем Востоке».