В Белом доме разъяснили действие возможных санкций против России

Президент Владимир Путин несколько раз отмечал, в том числе во время недавнего разговора с Трампом, что Россия продолжает искать пути решения конфликта и готова продолжать переговоры с Украиной. При этом, подчеркивал президент, Россия не намерена отказываться от поставленных целей, в числе которых обеспечение безопасности страны и национальных интересов.