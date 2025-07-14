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В Белом доме разъяснили действие возможных санкций против России

Президент США Дональд Трамп, говоря о новых санкциях в отношении России, имел в виду стопроцентные тарифы на российский экспорт, а также вторичные санкции в отношении других стран, покупающих российскую нефть, если не будет прогресса в украинском урегулировании в течение 50 дней, разъяснил представитель Белого дома, пишет Reuters.

Источник: AP 2024

По словам Трампа, стопроцентные тарифы он может ввести без закона, который еще не прошел через американский конгресс.

«Я надеюсь, что нам не придется этого делать. Но все, что я слышу [со стороны России], — разговоры, разговоры и разговоры», — сказал президент на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Вместе с тем Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, насколько далеко он готов зайти в вопросе санкций, если ситуация на Украине ухудшится, подчеркнул, что «настроен на урегулирование».

Президент Владимир Путин несколько раз отмечал, в том числе во время недавнего разговора с Трампом, что Россия продолжает искать пути решения конфликта и готова продолжать переговоры с Украиной. При этом, подчеркивал президент, Россия не намерена отказываться от поставленных целей, в числе которых обеспечение безопасности страны и национальных интересов.

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