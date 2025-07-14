Дандыкин: поставки ракет JASSM ВСУ могут осложнить конфликт

«Это крылатые ракеты авиационного базирования. Базовая дальность у них — порядка 370 километров. А вот у усовершенствованных под истребители F-16 — до тысячи. То есть до Питера она не долетит, а вот до Москвы, до Твери — вполне. Хотя и ракета на 370 километров остается крайне опасной», — пояснил он.
Однако он подчеркнул, что это оружие все еще можно сбить.
Военный эксперт также отметил, что президент США Дональд Трамп повторяет курс своего предшественника Джо Байдена, чей подход он ранее резко критиковал.
Ранее портал Axios сообщил, что Трамп в понедельник, 14 июля, намерен объявить о поставках Украине наступательных вооружений, включая ракеты JASSM.