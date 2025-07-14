Дандыкин: поставки ракет JASSM ВСУ могут осложнить конфликт

«Это крылатые ракеты авиационного базирования. Базовая дальность у них — порядка 370 километров. А вот у усовершенствованных под истребители F-16 — до тысячи. То есть до Питера она не долетит, а вот до Москвы, до Твери — вполне. Хотя и ракета на 370 километров остается крайне опасной», — пояснил он.