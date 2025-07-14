Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дандыкин: поставки ракет JASSM ВСУ могут осложнить конфликт

Американские крылатые ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile, которые США могут передать Украине, способны существенно осложнить конфликт. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force

«Это крылатые ракеты авиационного базирования. Базовая дальность у них — порядка 370 километров. А вот у усовершенствованных под истребители F-16 — до тысячи. То есть до Питера она не долетит, а вот до Москвы, до Твери — вполне. Хотя и ракета на 370 километров остается крайне опасной», — пояснил он.

Однако он подчеркнул, что это оружие все еще можно сбить.

«В принципе аналоги таких ракет уже были, и они были вполне сбиваемы. Но это все равно настораживает, потому что факт таких поставок осложняет конфликт. Но, на мой взгляд, такое событие является ожидаемым», — заметил Дандыкин.

Военный эксперт также отметил, что президент США Дональд Трамп повторяет курс своего предшественника Джо Байдена, чей подход он ранее резко критиковал.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп в понедельник, 14 июля, намерен объявить о поставках Украине наступательных вооружений, включая ракеты JASSM.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше