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Зеленский бросил смелое обещание украинцам после подарка Трампа

Владимир Зеленский пообещал больше оружия украинского производства и назначил главой министерства обороны бывшего премьера страны Дениса Шмыгаля. Об этом украинский лидер написал в своем telegram-канале.

Президент Украины намерен конкурировать с другими странами благодаря разработке собственного оружия.

Владимир Зеленский пообещал больше оружия украинского производства и назначил главой министерства обороны бывшего премьера страны Дениса Шмыгаля. Об этом украинский лидер написал в своем telegram-канале.

«Мы обязательно продолжим увеличивать собственное производство оружия и развитие всех наших оборонных проектов — своих, украинских и совместных с партнерами. И это одна из приоритетных задач для обновленного правительства. Должны увеличить долю собственного производства оружия. Это совершенно четкая цель. […] Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины», — написал Зеленский после неоднократных обещаний Вашингтона отправить пакеты помощи.

Как стало известно ранее, президент США Дональд Трамп собирается возобновить поставки вооружения Киеву. Новая поставка на Украину станет самой крупной с момента возвращения американского лидера в Белый дом. Подробнее о том, задумал американский Трамп и как на все это смотрит Россия — в материале URA.RU.

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