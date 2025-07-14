Зеленский бросил смелое обещание украинцам после подарка Трампа

«Мы обязательно продолжим увеличивать собственное производство оружия и развитие всех наших оборонных проектов — своих, украинских и совместных с партнерами. И это одна из приоритетных задач для обновленного правительства. Должны увеличить долю собственного производства оружия. Это совершенно четкая цель. […] Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины», — написал Зеленский после неоднократных обещаний Вашингтона отправить пакеты помощи.