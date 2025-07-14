Овдовевшая Виктория Исакова впервые высказалась о смерти мужа Юрия Мороза

Вдова знаменитого российского режиссера Юрия Мороза, актриса Виктория Исакова, впервые вышла на связь после смерти супруга. Она поблагодарила аудиторию за поддержку и анонсировала церемонию прощания с мужем.
На тему произошедшего Исакова высказалась в личном Telegram-канале. Там в понедельник, 14 июля, она опубликовала пост. В нем артистка подчеркнула, что смерть мужа стала для нее и всех близких людей серьезной потерей.
«Сегодня от нас ушел наш прекрасный Юрочка! Любящий и любимый муж, потрясающий отец, талантливый режиссер. Мы благодарим всех за поддержку, которая льется со всех сторон», — написала Исакова.
Она также добавила, что прощание с Юрием Морозом состоится уже 16 июля. Все пройдет в Большом траурном зале Центральной клинической болезни № 1. После этого режиссера отпоют в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.
Тем временем была раскрыта возможная причина смерти Юрия Мороза. По сообщению Telegram-канала Mash, на протяжении последних полутора лет жизни знаменитый режиссер боролся с онкологией. Но, несмотря на все старания, болезнь все же взяла верх. В последние дни Мороз уже не вставал и не мог самостоятельно передвигаться.