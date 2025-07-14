Овдовевшая Виктория Исакова впервые высказалась о смерти мужа Юрия Мороза

Тем временем была раскрыта возможная причина смерти Юрия Мороза. По сообщению Telegram-канала Mash, на протяжении последних полутора лет жизни знаменитый режиссер боролся с онкологией. Но, несмотря на все старания, болезнь все же взяла верх. В последние дни Мороз уже не вставал и не мог самостоятельно передвигаться.