Андрей Бочаров принимает участие в проекте по разработке городской среды

В 2024 году Волгоградская область подписала соглашение о совместной работе со Сбербанком в сфере цифровизации региональных проектов. Для решения задач социально-экономического развития ранее были подписаны соглашения в области образования, ESG-трансформаций, научных исследований и транспортно-логистической инфраструктуре. Совместные проекты уже позволили внедрить передовые технологии в здравоохранении, экологии, социальной и культурной сферах.