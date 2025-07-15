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Андрей Бочаров принимает участие в проекте по разработке городской среды

Управленческая команда Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Бочаровым участвует в образовательном проекте Сбера «Архитектура для человека», который проходит в Москве. В программе задействованы руководители 30 регионов России, мэры крупных городов, архитекторы и представители профильных организаций.

Источник: ИД «Волгоградская правда» / Кирилл Брага / архив

Участники проекта изучают лучшие мировые практики создания городских пространств, ориентированных на человека, сохранение культурного наследия и внедрение современных технологий в градостроительство.

В числе спикеров программы — первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель правления Сбербанка Герман Греф, а также российские и зарубежные архитекторы и эксперты в области ландшафтного дизайна.

В 2024 году Волгоградская область подписала соглашение о совместной работе со Сбербанком в сфере цифровизации региональных проектов. Для решения задач социально-экономического развития ранее были подписаны соглашения в области образования, ESG-трансформаций, научных исследований и транспортно-логистической инфраструктуре. Совместные проекты уже позволили внедрить передовые технологии в здравоохранении, экологии, социальной и культурной сферах.

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