Россия не стерпела унижения Мединского со стороны генсека НАТО: как Рютте рассмешил весь мир

Примечательно, что сам Марк Рютте по образованию — тоже историк. Он окончил Лейденский университет, где изучал историю, а в детстве вообще мечтал стать пианистом. Владимир Мединский же успел не только построить карьеру в госслужбе, но и основать крупное рекламное агентство «Корпорация “Я”» вместе с однокурсниками по МГИМО. Позже он курировал российский кинематограф, выпустил несколько учебников истории и возглавил Союз писателей России.