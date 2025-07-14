Россия не стерпела унижения Мединского со стороны генсека НАТО: как Рютте рассмешил весь мир

Рютте недоволен Мединским — Захарова напомнила о его дипломе историка.
Генсек НАТО Марк Рютте назвал российскую делегацию на переговорах с Украиной несерьезной, усомнившись в авторитетности историка Владимира Мединского. При этом Рютте сам по образованию историк. В МИД РФ заявили, что его заявления — это «абракадабра» и проявление непонимания роли знаний в международной политике. Подробности о скандале — в материале URA.RU.
Генсек НАТО позволил себе нелестно высказаться о делегации РФ.
Рютте раскритиковал состав российской делегации на переговорах с УкраинойФото: NIDS/NATO Multimedia Library.
Рютте раскритиковал состав российской делегации на переговорах с Украиной. Он особенно задел помощника президента РФ Владимира Мединского, назвав его «просто историком», не соответствующим уровню таких переговоров. «Путин не отправил серьезных людей», — заявил Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом. По словам генсека, обсуждение истории не заменяет необходимость вести диалог профессионально. Сам Мединский ранее посоветовал Рютте освежить знания по истории, в частности — по существованию Украины в XII веке.
В МИД слова Рютте назвали абракадаброй.
Захарова резко отреагировала на выпад главы НАТОФото: Роман Наумов © URA.RU.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на выпад главы НАТО. Она назвала его высказывания абракадаброй и подчеркнула, что Мединский — это не просто историк, а специалист по международным отношениям, государственный деятель и ученый. Захарова также усомнилась в авторитетности украинской делегации, возглавляемой неслужившим в армии министром обороны Рустемом Умеровым — в прошлом топ-менеджером телефонной компании. «Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить», — заявила Захарова в своем telegram-канале.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКто такой Рустем Умеров, который возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле.
Комедийность ситуации.
Примечательно, что сам Марк Рютте по образованию — тоже историк. Он окончил Лейденский университет, где изучал историю, а в детстве вообще мечтал стать пианистом. Владимир Мединский же успел не только построить карьеру в госслужбе, но и основать крупное рекламное агентство «Корпорация “Я”» вместе с однокурсниками по МГИМО. Позже он курировал российский кинематограф, выпустил несколько учебников истории и возглавил Союз писателей России.