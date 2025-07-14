В США потребовали раскрыть материалы дела Эпштейна, связанного с Трампом

Демократы в Палате представителей США выступили с инициативой обнародовать материалы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна, намекая на возможные связи президента Дональда Трампа с ним. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Конгрессмены предложили поправку и резолюции, требующие от администрации Трампа обнародовать все документы по Эпштейну и сделать их общедоступными, пишет портал Axios. Однако, по информации издания, шансы на принятие этих инициатив в Палате представителей крайне низки.
Тем не менее демократы рассчитывают использовать эти законодательные меры, чтобы показать разногласия среди республиканцев, включая самого Трампа и его сторонников. Особое внимание уделяется отказу Минюста США раскрыть так называемый «список клиентов» Эпштейна.
Ранее Министерство юстиции заявило, что у покойного финансиста не было такого списка и подтвердило версию о его самоубийстве в тюрьме летом 2019 года. Несмотря на это, вокруг обстоятельств смерти Эпштейна продолжают циркулировать различные теории заговора. Демократы используют эту ситуацию, чтобы напомнить о прошлых связях Трампа с финансистом.
Эпштейна обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в начале 2000-х годов, а его смерть вызвала широкие общественные и политические дискуссии. «Список клиентов» якобы содержал данные влиятельных людей, которых бизнесмен мог использовать для создания международной сети торговли людьми.
Известно, что 13 июля Трамп обвинил представителей Демократической партии в попытке манипулировать общественным мнением, связывая его имя с делом финансиста Джеффри Эпштейна.