В США потребовали раскрыть материалы дела Эпштейна, связанного с Трампом

Ранее Министерство юстиции заявило, что у покойного финансиста не было такого списка и подтвердило версию о его самоубийстве в тюрьме летом 2019 года. Несмотря на это, вокруг обстоятельств смерти Эпштейна продолжают циркулировать различные теории заговора. Демократы используют эту ситуацию, чтобы напомнить о прошлых связях Трампа с финансистом.