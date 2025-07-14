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Пентагон не смог объяснить слова Трампа о комплексах Patriot для Украины

В Пентагоне не смогли объяснить слова американского лидера Дональда Трампа о поставке Киеву 17 комплексов Patriot. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщает РИА Новости.

В Пентагоне не смогли объяснить слова американского лидера Дональда Трампа о поставке Киеву 17 комплексов Patriot. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщает РИА Новости.

Журналисты задали вопрос, шла ли речь о 17 батареях или о 17 ракетах.

— Рекомендуем обратиться за разъяснениями в Белый дом, — цитирует заявление ведомства агентство.

Ранее президент США заявил, что в будущие поставки оружия украинским войскам войдут не отдельные ракеты-перехватчики, а батареи противовоздушной обороны Patriot. Он отметил, что всего Вашингтон передаст Киеву 17 таких комплексов.

По данным портала Axios, американское правительство предполагает, что в рамках новой сделки с Североатлантическим альянсом (НАТО) союзники Соединенных Штатов закупят у них для в вооружение для Украины на общую сумму около 10 миллиардов долларов.

В СМИ также утверждают, что администрация Трампа рассматривает возможность поставки Украине первых крылатых ракет JASSM для оснащения истребителей F-16. В зависимости от версии эти снаряды могут поражать цели на расстоянии до 700 километров.

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