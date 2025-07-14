Захарова резко ответила Рютте на его критику Мединского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления генсека НАТО Марка Рютте о том, что Россия якобы не прислала на переговоры с Украиной «серьезную» делегацию. Ранее генсек альянса пожаловался, что делегация России приехала в Стамбул «с каким-то историком».
С такой характеристикой главы российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского дипломат категорически не согласилась. Она напомнила, что помощник президента РФ Мединский — не «какой-то историк», а «специалист по международным отношениям, ученый, государственный деятель».
Также Захарова отметила, что ни одну проблему нельзя решить без знания истории — ее можно только усугубить.
«Серьезную» делегацию с Украины возглавлял министр обороны Украины Рустем Умеров, который не служил в армии, а был всю жизнь менеджером в телефонной компании, добавила пресс-секретарь МИД.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил России введением пошлин в случае если конфликт на Украине не удастся урегулировать за 50 дней. Политик призвал президента России «серьезно подумать» и согласиться на переговоры.