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«Безграмотность натовских деятелей»: Захарова ответила Рютте на слова о Мединском

Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который подверг сомнению профессиональный уровень российской делегации на переговорах с Украиной, демонстрируют историческую безграмотность западных политиков. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Источник: Life.ru

Ранее Рютте выразил мнение, что российская сторона не направила на переговоры достаточно авторитетных представителей, в то время как украинскую делегацию он назвал серьёзной. В частности, политик позволил себе пренебрежительное высказывание в адрес помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию, назвав его «каким-то историком».

В ответ Захарова напомнила, что Мединский является специалистом в сфере международных отношений, имеющим учёную степень и государственный опыт. При этом она обратила внимание, что украинскую делегацию возглавлял министр обороны, который, по её данным, даже не служил в армии.

«Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить. Безграмотность натовских деятелей уже привела к многочисленным жертвам в мире», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Ранее Захарова выразила глубокое недоумение в ответ на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о России и Китае, поставив под сомнение его психическое состояние. Она прокомментировала слова главы альянса о том, что Москва может атаковать НАТО с целью отвлечения внимания США, если Си Цзиньпин примет решение о нападении на Тайвань.

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