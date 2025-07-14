«Безграмотность натовских деятелей»: Захарова ответила Рютте на слова о Мединском

Ранее Захарова выразила глубокое недоумение в ответ на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о России и Китае, поставив под сомнение его психическое состояние. Она прокомментировала слова главы альянса о том, что Москва может атаковать НАТО с целью отвлечения внимания США, если Си Цзиньпин примет решение о нападении на Тайвань.