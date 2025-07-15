Экс-глава волгоградского МВД назначен мэром Волгодонска

Вельможко — генерал-лейтенант полиции с почти 20-летним стажем работы в правоохранительных органах Ростовской области. Он специализировался на расследовании экономических и налоговых преступлений, а также на борьбе с коррупцией. В 2016—2018 годах руководил управлением МВД в Ростове-на-Дону, а с 20220-го по 2025 год занимал пост начальника ГУ МВД по Волгоградской области. 4 июня 2025-го Указом Президента РФ Вельможко был уволен со своего поста.