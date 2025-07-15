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Экс-глава волгоградского МВД назначен мэром Волгодонска

Временно исполняющим обязанности главы Волгодонска назначен Дмитрий Вельможко, ранее возглавлявший Главное управление МВД России по Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Источник: пресс-службы губернатора Ростовской области

Прежний глава Волгодонска Юрий Мариненко покинул кресло мэра города 4 июля по собственному желанию.

Губернатор Слюсарь попросил новоназначенного мэра Вельможко уделить особое внимание реализации программы благоустройства и наладить сотрудничество с руководством предприятий Росатома, поскольку от этого зависит развитие города и улучшение условий жизни его жителей.

Вельможко — генерал-лейтенант полиции с почти 20-летним стажем работы в правоохранительных органах Ростовской области. Он специализировался на расследовании экономических и налоговых преступлений, а также на борьбе с коррупцией. В 2016—2018 годах руководил управлением МВД в Ростове-на-Дону, а с 20220-го по 2025 год занимал пост начальника ГУ МВД по Волгоградской области. 4 июня 2025-го Указом Президента РФ Вельможко был уволен со своего поста.