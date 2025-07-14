Трамп позвонил Зеленскому в 2019 году по просьбе главы минэнерго США

Телефонный звонок американского лидера Дональда Трампа Владимиру Зеленскому летом 2019 года, приведший после к попытке импичмента главы вашингтонской администрации, состоялся после просьб занимавшего тогда пост американского министра энергетики Рика Перри.
Об этом Трамп рассказал в ходе мероприятия в Белом доме с участием лидеров религиозных организаций, передает ТАСС.
«Меня подвергли импичменту за отличный поздравительный звонок», — отметил президент.
По его словам, его упрашивал позвонить Зеленскому Рик Перри, возглавлявший минэнерго страны в 2017—2019 годах.
«Я в действительности не спешил с этим. “Когда я наконец позвонил, то сказал: “Поздравляю с победой”. Он только что одержал победу. Мне предъявили обвинения за этот звонок”, — добавил Трамп.
Ранее Дональд Трамп пригрозил России жесткими санкциями. Он пообещал ввести жесткие пошлины, если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней.