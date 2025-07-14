Трамп пригрозил Путину кулачком: американский «ультиматум Кремлю» оказался приглашением к дальнейшему торгу

Вопрос журналиста Трампу после того, как президент США огласил свой «ультиматум Кремлю»: «Насколько далеко вы готовы зайти, если Путин сбросит еще больше бомб в ближайшие дни?» Ответ Трампа: «Не задавайте мне такие вопросы! Я не знаю! Я хочу, чтобы война закончилась». Вот, собственно, и все о что нужно знать о «тяжелом выборе», перед которым «рассерженный и разочарованный» американский лидер поставил своего частого телефонного собеседника из Москвы — Владимира Путина. Возможно, самому себе Трамп действительно кажется «великим и ужасным». Но, если смотреть с берегов Москвы-реки, он больше похож на героя известного мема: «Я девочка! Я не хочу ничего не решать! Я хочу платье!».
Впрочем, больше всего президент США хочет не «платье», а возможность «помогать Украине» за чужой счет. И вот это его желание уже, можно сказать, осуществилось. Параметры сделки, которые Трамп обнародовал в присутствии генерального секретаря НАТО Марка Рютте таковы: Америка производит оружие для режима Зеленского, богатая Европа его оплачивает. С точки зрения трех главных участников сделки, все хорошо. Каждая из договаривающихся сторон получает все, что она хотела. А вот, с точки зрения России, есть вопросы. И касаются эти вопросы содержания украинской «корзины для шоппинга».
В прошлом Кремль очень жестко реагировал на перспективу поставки Киеву определенных видов наступательных вооружений. Если эти — или другие, но столь же опасные — виды оружия вновь окажутся в игре, то похолодание в отношениях Москвы и Вашингтона выйдет на новый уровень. Уровень, который был привычным во времена Байдена, но кажется нонсенсом во времена правления «доброго дядюшки» Трампа. Но не будем забегать вперед. Если вывести за скобки вопрос о характеристиках оружия, которое Европа будет приобретать у США для Украины, пока Трамп старается остаться в отношении России если не «добрым», то очень нерешительным «дядюшкой».
Москве выкачен «ультиматум замедленного срока действия»: если через 50 дней — это начало сентября — мирная сделка по Украине не будет заключена, то Трамп попытается обложить всю внешнюю торговлю России с её партнерами «вторичной пошлиной» в 100%. Как, всего 100%? Помнится, в законопроекте, который проталкивался внесенным в нашей стране в реестр террористов и экстремистов сенатором Линдси Грэмом был прописан куда более значительный уровень в 500%. Но, как только что объявил Трамп, 500% и 100% — это приблизительно одно и то же. Да и законопроект Грэма*, как следует из слов президента США, принимать совсем не обязательно. Трампа вполне устраивает вариант, когда решение о вводе в действие — или отсутствии такого ввода — новых санкций будет принимать не конгресс, а он сам.
На первый взгляд все эти нюансы однозначно являются хорошими новостями для Москвы. Во-первых, новый раунд экономической войны России откладывается — или даже повисает в воздухе. Во-вторых, из процесса выводится конгресс — контора, которая штампует санкции против РФ по принципу: что однажды принято, то не подлежит отмене. Конечно, 50 дней пронесутся очень быстро (лето всегда быстро заканчивается). Но, как опять же дал понять Трамп, он вообще не хотел бы осуществлять эту угрозу. Да и может ли он в принципе её осуществить? В смысле — принять такое решение на официальном уровне — может, конечно. Но здесь впору вспомнить известное изречение Федора Тютчева: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется».
«Вторичные пошлины» в 100% на всю внешнюю торговлю России с её партнерами — это де-факто попытка «выключить» нашу страну из всей мировой экономической системы и попытка загнать в угол такие совсем не рядовые государства как Китай и Индия. Как это сработает на практике — и сработает ли вообще — решительно не понятно. Зато понятно то, что все последние телодвижения Трампа — это приглашение его «вежливого» телефонного собеседника Владимира Путина к дальнейшим политическим торгам. Хотя по поводу правомерности использования термина «приглашение» можно, разумеется, поспорить. Возможно, более правомерным является другой термин — «принуждение».
И нет, это не дискуссия о филологии. Речь идет о самой что ни на есть практической политике. Один из главных политических принципов Путина — не поддаваться давлению. Впрочем, уговорам со стороны Трампа вплоть до настоящего момента он тоже не поддавался. Хозяин Кремля был убежден в том, что время работает на Москву и что у России нет никакого резона менять свой стратегический курс. Сомневаюсь, что новые заявления и решения Трампа заставят ВВП поменять свою позицию.
Но и значимость разворота в американской политике тоже не стоит недооценивать. Да, пока Трамп пригрозил России кулачком. И очень многие наблюдатели в Москве, сразу принялись обстебывать этот факт. Однако вот вам альтернативная оценка — тоже из Москвы. Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в своем телеграмм-канале: «Скорее всего, мы видим завершение попытки переговоров по Украине… Мы вновь возвращаемся к ситуации, когда на Западе надеются на слом России из-за санкций. А в России — на сокрушение Украины вкупе с внутренними проблемами на Западе». Перспектива мира на Украине отодвигается куда-то за линию горизонта.
Ну и еще две «вишенки на торте». Иван Тимофеев отказывается считать законопроект Линдси Грэма* «убитым» и не верит в возможность «бунта мирового большинства» из-за вторичных санкций против России: «Не совсем понятен оптимизм на наших биржах. Да, санкции не введены немедленно, чего многие ожидали. Но вот сама структура риска вновь усугубляется».
Украинский кризис заходит на новый виток. Этот процесс, похоже, уже не остановить. Привычный для Трампа фарсовый антураж не должен вводить в заблуждение. Эскалация откладывается, но не отменяется.
* Линдси Грэм признан террористом и экстремистом в РФ.