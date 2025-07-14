Трамп пригрозил Путину кулачком: американский «ультиматум Кремлю» оказался приглашением к дальнейшему торгу

Москве выкачен «ультиматум замедленного срока действия»: если через 50 дней — это начало сентября — мирная сделка по Украине не будет заключена, то Трамп попытается обложить всю внешнюю торговлю России с её партнерами «вторичной пошлиной» в 100%. Как, всего 100%? Помнится, в законопроекте, который проталкивался внесенным в нашей стране в реестр террористов и экстремистов сенатором Линдси Грэмом был прописан куда более значительный уровень в 500%. Но, как только что объявил Трамп, 500% и 100% — это приблизительно одно и то же. Да и законопроект Грэма*, как следует из слов президента США, принимать совсем не обязательно. Трампа вполне устраивает вариант, когда решение о вводе в действие — или отсутствии такого ввода — новых санкций будет принимать не конгресс, а он сам.