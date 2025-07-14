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Премьер Украины Шмыгаль после отставки станет новым министром обороны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после ожидаемой в ближайшие дни отставки возглавит Министерство обороны страны. Такие планы раскрыл Владимир Зеленский.

Источник: Life.ru

«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум заданий и очень много ответственности», — заявил Зеленский в видеообращении.

На посту премьер-министра Шмыгаля сменит первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, которую украинские СМИ связывают с главой Офиса Андреем Ермаком. Действующего министра обороны Рустема Умерова, который также возглавляет делегацию Киева на переговорах с Россией, планируют назначить послом в США.