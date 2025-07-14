«Шаг назад»: Слуцкий высказался о возобновлении поставок вооружения Украине

«Что касается идей о возобновлении ракетных поставок киевской хунте: это станет шагом назад, но не изменит кардинально ситуацию на фронте. Цели СВО будут достигнуты в любом случае — или переговорным путём, или на поле боя», — сказал Слуцкий.
Депутат добавил, что слова президента США Дональда Трампа о России выглядят как тактические манёвры. По его мнению, Трамп пытается угодить разным группам на Западе.
«Трамп пытается балансировать между западной “партией войны” и умеренными. Поэтому “грозит кулаком” из-за океана. Но если Трамп действительно хочет прогресса в украинском урегулировании, “кулак” надо показывать режиму Зеленского, а не обещать вторичные санкции России, — сказал Слуцкий.
Слуцкий добавил, что руководство России неоднократно выражало готовность к прекращению конфликта, и все предложения Москвы были представлены на переговорах.
«Руководство нашей страны не раз заявляло, что готово к прекращению конфликта, все предложения Москвы — на столе переговоров. Ждём от украинской стороны согласования даты третьего раунда Стамбула-2», — заключил Слуцкий.