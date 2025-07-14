«Администрация США перешла от стадии “попробовать договориться, ведь мы сверху” к стадии “а теперь попробуем их напугать” — горящими палками, факелами и… санкциями», — написал Дмитрук.
Дмитрук отметил, что даже 100 ракет в месяц с дальнобойными характеристиками не остановят продвижение РФ, а лишь продлят агонию. Он добавил, что Запад уже отдал Украине максимум возможного, и более мощной помощи не будет, несмотря на громкие заявления.
Касаясь внутренней ситуации, нардеп заявил, что мобилизация, положение на фронте и кадровые перестановки в правительстве лишь усугубляют кризис. Единственным реальным спасением, по его словам, мог бы стать ввод западных войск, но этого не произойдёт — ни одна армия не готова к прямому столкновению с Россией из-за риска ядерной эскалации.
В итоге, заключил Дмитрук, украинцы продолжают гибнуть ради политики Зеленского.
Напомним, ранее в США заявили, что государствам, поддерживающим Россию, придётся сделать выбор между экономикой Вашингтона и сотрудничеством с РФ, иначе их ожидают пошлины. В частности, под угрозой оказались Китай, Индия и Бразилия. Помимо этого, американские власти заявили, что Дональд Трамп испытывает раздражение в отношении Владимира Путина.