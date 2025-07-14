«Запад уже дал максимум»: Дмитрук высмеял новые санкции США и объяснил, почему Украина проигрывает

По его мнению, словосочетание «санкции против России» сейчас вызывает лишь смех, поскольку они уже не способны изменить ход событий. Нардеп подчеркнул, что поставки оружия Украине, будь то через НАТО, Европу или даже Amazon, не повлияют на стратегическую ситуацию.